На улице Декабристов водитель автобуса врезался в трамвай: пострадали три пассажира

В Казани на улице Декабристов накануне 40-летний водитель "красного автобуса" протаранил трамвай, об этом сообщили в ГИБДД.

По данным дорожной инспекции, ДТП случилось в 15:45 около дома №183 по улице Декабристов. Водитель автобуса не уступил дорогу трамваю, за рулем которого был 29-летний водитель.

По словам водителя автобуса, он не увидел трамвай из-за затора на дороге.

В результате ДТП в автобусе пострадали три пассажира: 65-летняя и 52-летняя женщины, а также 62-летний мужчина, им оказали медицинскую помощь.