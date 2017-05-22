Музыканты из Татарстана сыграли национальные мелодии на фоне Эйфелевой башни в Париже

Двое музыкантов из Татарстана - Динар и Алмаз — сыграли национальные мелодии на аккордеонах на фоне Эйфелевой башни в Париже. Видео в соцсетях под названием «Татары в Париже» набрало более 81 тыс просмотров.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин договорился с Анн Идальго провести Сабантуй в Париже. Об этом стало известно в феврале текущего года в ходе визита мэра столицы Франции в Казань.

Сабантуй пройдет на Марсовом поле в Париже 25 мая.

Стоит отметить, что сейчас ведется работа над включением национального праздника Сабантуй в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО.