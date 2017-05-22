Наверх
Минниханову предложили ввести должность ночного мэра‍ Казани
19:04, 22.05.201757
Музыканты из Татарстана сыграли национальные мелодии на фоне Эйфелевой башни в Париже
08:19, сегодня2
Сегодня в Казани ожидается +13 градусов
06:15, сегодня2
Завтра в Казани днем воздух прогреется до +13 градусов
18:40, 22.05.20174
В Татарстане снизились доходы жителей, выросла квартплата и уменьшилась безработица
В Минэкономразвития раскритиковали проект обязательной психоэкспертизы игрушек
17:28, 22.05.20178
Афиша 23-29 мая: группа "Пицца" на "Последнем звонке", библиотека в парке и много выставок
17:23, 22.05.2017
В Казани у спасателя угнали квадроцикл
17:14, 22.05.201713
Инструкция ProKazan.ru: 5 упражнений, которые вы точно делали неправильно
В Казани впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения»
17:11, 22.05.20176
Главный тренер «Рубина»: «Ни один журналист не вынудит сказать, что мне стыдно за сезон»
16:50, 22.05.201713
В МВД хотят ужесточить наказание за отказ водителей проходить проверку на опьянение
16:30, 22.05.201718
Ирена Понарошку раскрывает секреты здоровья в новой программе
Президент Татарстана призвал банки противостоять информационным атакам
15:39, 22.05.201714
На улице Чапаева парень изнасиловал 14-летнюю девочку
15:15, 22.05.201721
Эксперимент ProKazan.ru: как покупать вещи на Avito и экономить
15:04, 22.05.2017
Спецпроект ProKazan.ru: чисты ли на руку "серые" автосервисы. Часть 2
В Авиастроительном районе Казани ограничат движение по трем улицам
14:57, 22.05.2017
На улице Декабристов неизвестный украл из магазина 18 дезодорантов
14:49, 22.05.201712
Начальник Гидрометцентра РТ: «В республике опять возможны заморозки до -3 градусов»
14:23, 22.05.201718
Как ищут болезни казанцев: рассказываем о врачебном консилиуме
Стало известно, когда в Казани пройдут Ураза-байрам и Курбан-байрам
14:13, 22.05.201736
Вкусные выходные на Open Food Market: фотографии из инстаграмов казанцев
13:22, 22.05.201710
Москвича, угнавшего из салона в Казани Porshe стоимостью 6,5 млн рублей, посадили на 5 лет
13:05, 22.05.201715
Весна и лето - райское время для квартирных воров. Как защититься
В Казани пропала восьмиклассница, которая ушла с уроков и купила билет в Москву
12:53, 22.05.201732
В Казани осудили двух полицейских, до смерти избивших в центре города задержанного
11:59, 22.05.201750
В Казани признали банкротом Татагропромбанк
11:31, 22.05.201725
В Казани рядом с матерью скончался двухмесячный младенец
11:25, 22.05.20177
В Татарстане возбудили дело на трех студентов, написавших «ИГИЛ - сила» на стене школы
10:59, 22.05.201725
Под Казанью мужчина раскопал на кладбище могилу, чтобы вырвать золотые зубы у трупа
10:45, 22.05.201718
Подробности ДТП с двумя погибшими в РТ: "Лада" выехала на "встречку", врезавшись в 2 авто
10:28, 22.05.201718
Мэр Казани о ЕГЭ: «Не надо превращать сдачу экзаменов в гестапо»
10:11, 22.05.201728
В Казани на ремонт школ потратят более 95 млн рублей
09:34, 22.05.201710
Роскомнадзор получит доступ к персональным данным россиян
09:11, 22.05.201721
«Матрешка» на колесах: к концу года в России выпустят беспилотный автобус
08:45, 22.05.20179
Стало известно, где в Казани можно будет купаться этим летом
08:17, 22.05.201721
Сегодня в Казани ожидается гроза и сильный ветер
06:41, 22.05.20174
В Казани на улице Островского автомобиль снес металлический забор
19:51, 21.05.201711
«Рубин» завершил сезон, победив на выезде пермский «Амкар»
18:41, 21.05.201724
Фоторепортаж. Как около 10 тысяч казанцев и гостей города пробежали по улицам столицы РТ
17:09, 21.05.201738
МЧС предупредило казанцев о грозе и сильном ветре 22 мая
15:52, 21.05.201716
В столице Татарстана прошел Казанский марафон, собравший рекордное количество участников
14:11, 21.05.201738
Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест и поднял на вершине флаг Татарстана
13:14, 21.05.201747
Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении трех машин погибло два человека
12:17, 21.05.201724
В Казани на улице Татарстан столкнулись две "Лады": двух женщин зажало в салоне
11:44, 21.05.20179
В Казани двое малышей отравились угарным газом из-за неисправности в дымоходе
10:58, 21.05.20173
СМИ: Хави Грасия может покинуть «Рубин» из-за «внутренних конфликтов»
10:05, 21.05.201719
Блоги ProKazan: почему в Казани пассажиров метро проверяют на выходе из "подземки"
08:46, 21.05.201726
Сегодня в Казани синоптики прогнозируют сильную грозу
07:59, 21.05.20173
В «Мегафоне» подтвердили намерения выплатить компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
17:50, 20.05.201713
В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина
17:06, 20.05.20172
Синоптики объявили штормовое предупреждение: в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
16:26, 20.05.20175
В Татарстане осудили бездомного, который украл пожертвования из мечети
15:35, 20.05.201720
Президент Татарстана поручил до конца лета сдать гостиницу в Болгаре
14:35, 20.05.201711
Пермский край из-за птичьего гриппа запретил ввоз птицы из Татарстана
13:40, 20.05.20174
Власти Казани вновь пытаются продать глазную клинику на Бутлерова
12:38, 20.05.20177
Под Казанью будут выращивать котят снежного барса для заповедников России
11:53, 20.05.20178
Бассейны под открытым небом в Казани: с кругами-фламинго, при ресторане и на крыше здания
11:26, 20.05.20177
В Татарстане мужчина до смерти избил своего отца
11:00, 20.05.201715
В Казанском зоопарке на свет появились оленята Бэтмен и Лея
10:28, 20.05.201711
На острове-граде Свияжск откроется новый православный музей
09:37, 20.05.201713
СМИ: Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст
09:01, 20.05.201758
Как строить семейный бюджет
08:59, 20.05.2017
Сегодня в Казани будет без осадков и +24 градуса
07:00, 20.05.2017
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Музыканты из Татарстана сыграли национальные мелодии на фоне Эйфелевой башни в Париже

Музыканты из Татарстана сыграли национальные мелодии на фоне Эйфелевой башни в Париже
16+
Фото: скриншот видео

Двое музыкантов из Татарстана - Динар и Алмаз — сыграли национальные мелодии на аккордеонах на фоне Эйфелевой башни в Париже. Видео в соцсетях под названием «Татары в Париже» набрало более 81 тыс просмотров.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин договорился с Анн Идальго провести Сабантуй в Париже. Об этом стало известно в феврале текущего года в ходе визита мэра столицы Франции в Казань.

Сабантуй пройдет на Марсовом поле в Париже 25 мая.

Стоит отметить, что сейчас ведется работа над включением национального праздника Сабантуй в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО. 

Люция Кашапова, 23.05.2017, 08:19
Тэги: Это интересно
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин23 мая 2017, 08:35
Париж и Мамадыш, города побратимы. Мухаметзянов Икрам. Сабы Амстердам Лос Анджелес.
0
1
Согласны с автором?
Горожане23 мая 2017, 08:36
Молодцы уж наши иптэши, считай теперь про нас в Париже знают:-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 284
Голосовать
Голосов: 540
Голосовать
Голосов: 137
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 224
Голосовать
Голосов: 119
Голосовать
Голосов: 481
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани