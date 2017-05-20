Подробности ДТП с двумя погибшими в РТ: «Лада» выехала на «встречку», врезавшись в 2 авто

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в 10 часов утра в Лаишевском районе Татарстана, выяснилось, что инцидент начался с того, что 32-летний водитель "Лады" 12-й модели выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, водитель "Лады" уснул за рулем, в результате чего выехал на "встречку", где сначала по касательной задел "Ладу Гранта", а после лоб в лоб столкнулся с Renault Logan.

- На месте ДТП погибли водитель "двенадцатой" и 23-летний пассажир Renault. Еще двое пострадавших из Renault были госпитализированы, - рассказали ProKazan.ru.

Как рассказали очевидцы ДТП, двое парней из Renault ехали из Чистополя, чтобы передать холодильник знакомой женщине.

Сейчас идет расследование ДТП.