В Казани на улице Островского автомобиль снес металлический забор

ДТП произошло сегодня вечером ИТ-парка. Участниками инцидента стали автобус и легковой автомобиль.

- По видео с камер наблюдения видно, что легковушка двигалась зигзагами по Островского от "Баскет-холла", а автобус ехал в обратную сторону! - пишет очевидец. - Легковушка сначала ударилась об забор, водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но не получилось. И ударил в заднюю часть машины!

По словам народного корреспондента пострадавших в ДТП нет! Сотрудники ГИБДД выяснят степень вины каждого водителя.