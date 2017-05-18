На улице Даурская из-за водителя Opel, которому стало плохо, столкнулись шесть авто

В Советском районе Казани на улице Даурская накануне днем из-за 58-летнего водителя Opel, которому стало плохо за рулем, произошло ДТП с 6 авто, об этом сообщили в ГИБДД, ряд подробностей рассказали очевидцы.

Предварительно, водитель Opel напротив дома №40 по Даурской врезался в Hyundai, KIA, "Ладу Гранта" и две Toyota, которые ехали в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Opel и 47-летний водитель KIA получили травмы головы.