Компания KIA прекратила поставки автомобилей в Россию

Южнокорейский автопроизводитель KIA больше не будет осуществлять поставки своих машин в Россию. Представители концерна разъяснили, что вся сборка автомобилей теперь будет вестись на российском производстве компании, и это более выгодно, чем импорт из Южной Кореи, сообщает "Прайм".

Сегодня на российском рынке реализуется 11 моделей машин KIA. KIA Rio нового поколения будут выпускать на заводе в Санкт-Петербурге, остальные 10 — на предприятии "Автотор" в Калининграде. Наибольшей популярностью у россиян пользуется Rio: за апрель ее купили 8942 раз.

Напомним, ранее только KIA Picanto была импортируемой моделью, но в конце апреля этого года новое поколение автомобиля встало на калининградский конвейер, отмечает Proufu.ru.