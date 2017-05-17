На улице Дементьева у сотрудника «КАПО им. Горбунова» угнали Nissan Teana

В Авиастроительном районе Казани на улице Дементьева у 25-летнего сотрудника "КАПО им. Горбунова" накануне угнали Nissan Teana, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Угон авто 2010 года выпуска случился в период с 7:00 до 11:30, с места происшествия была изъята видеозапись. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - рассказали ProKazan.ru.

По предварительным данным, ущерб от угона составил 700 тысяч рублей.

Идет поиск угонщиков.