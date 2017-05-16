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В Татарстане водитель «семерки» насмерть сбил мужчину, шедшего по середине дороги

В Татарстане водитель "семерки" насмерть сбил мужчину, шедшего по середине дороги
16+
Фото: личная страница водителя vk.com

В Заинском районе Татарстана накануне поздно вечером 20-летний водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил 62-летнего жителя Набережных Челнов, который шел по середине дороги, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

- Наезд случился в 21:50 на 66 км дороги Набережные Челны-Заинск, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - рассказали ProKazan.ru.

Ведется расследование смертельного ДТП.

Н. Вильданов, 17.05.2017, 11:31
Тэги: ДТП
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Комментарии

Дюма17 мая 2017, 11:49
Он повторил ошибку тех кто пренебрёг наукой строгой
Все изучайте ОБЖ-да и не будьте недотрогой
3
0
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Горожанин17 мая 2017, 11:53
зачем фото водителя выкладывать?
0
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас17 мая 2017, 11:53
Нормальный человек бы притормозил и объехал! Но этот служил в армии!
4
4
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Нормальный человек бы притормозил и объехал! Но этот служил в армии!
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Димас тридварас
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Нормальный человек бы притормозил и объехал! Но этот служил в армии!
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Он оргазм испытал от представившейся вдруг возможности безнаказанно поучаствовать в таком реальти шоу
0
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