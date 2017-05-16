В Татарстане водитель «семерки» насмерть сбил мужчину, шедшего по середине дороги

В Заинском районе Татарстана накануне поздно вечером 20-летний водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил 62-летнего жителя Набережных Челнов, который шел по середине дороги, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

- Наезд случился в 21:50 на 66 км дороги Набережные Челны-Заинск, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - рассказали ProKazan.ru.

Ведется расследование смертельного ДТП.