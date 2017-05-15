В Татарстане водитель «Лады» опрокинулся на дороге и погиб

В Нурлатском районе Татарстана накануне днем погиб 53-летний водитель "Лады Калина", который опрокинулся на дороге и погиб. Об этом сообщили ProKazan.ru в ГИБДД.

ДТП произошло в 15:40, водитель на высокой скорости не смог справиться с управлением и перевернул авто. От полученных трамв он скончался в ЦРБ.