В Татарстане на трассе сгорела фура с 20 тоннами полистирола

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Алькеевском районе Татарстана накануне около 10:00 сгорела фура Scania с 20 тоннами полистирола (полимера, использующегося в промышленности), об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Грузовик направлялся из Нижнекамска в Рязань, в какой-то момент грузовик загорелся. Прибывшие пожарные потушили возгорание. Scania сгорела полностью, водитель не пострадал.