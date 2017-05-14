Стало известно, как казанцы будут заезжать во дворы около «Казань Арены» во время Кубка

В Казани во время тестового матча Кубка конфедераций 17 мая и во время матчей самого турнира будут введены ограничения для водителей, которые проживают в прилегающих к стадиону "Казань Арена" домах, сегодня стало известно, как именно им надо будет заезжать к себе во дворы. Об этом рассказали на пресс-конференции с участием представителей исполкома.

На территории, ограниченной пр.Амирхана – Чистопольская – Нигматуллина – С.Хакима, находится 22 дома. Для обеспечения доступа жителей всех домов с учетом перекрытия заездов/выездов на ул.Чистопольская, С.Хакима будет предоставлен доступ для жителей дома по ул.Чистопольская, 84 через ворота дома по ул.Чистопольская, 82.

На территории, ограниченной пр.Амирхана – С.Хакима – А.Козина, находится 3 дома. Будет предоставлен доступ для жителей дома по ул.С.Хакима, 60 через ворота с территории ЖК «Современник».

На территории, ограниченной пр.Ямашева – Чистопольская – Адоратского, находится 14 домов. Будет ограничен выезд на ул.Чистопольская и пр.Ямашева.

На территории, ограниченной ул.Адоратского – Четаева – Чистопольская (9 домов), на территории, ограниченной пр.Ямашева – Адоратского – Четаева – Амирхана (22 дома), и территории, ограниченной пр.Ямашева – Гаврилова– Лаврентьева – Адоратского (28 домов), ограничения отсутствуют.

Напомним, эти ограничения будут действовать 17 мая – с 17.30 до 23.30; 18 июня – с 13.00 до 23.00; 22 июня – с 16.00 до 2.00 23 июня; 24 июня – с 13.00 до 23.00; 28 июня – с 16.00 до 2.00 29 июня.