На улицах Чистопольская, Сибгата Хакима и Ямашева появятся пешеходные зоны

В Казани 17 мая в день тестового матча Кубка конфедераций между "Рубином" и ЦСКА на части улиц Чистопольская, Сибгата Хакима и проспекта Ямашева появятся пешеходные зоны, об этом сегодня сообщил начальник отдела реализации спортивных проектов Исполнительного комитета Роман Ивачев.

- На этих улицах у нас сохраняется движение общественного транспорта, поэтому по существующим дорогам будет выделена полоса, которая будет отбита специальным барьером, внутри этой полосы будет движение пешеходов, - рассказал Ивачев.

Отметим, что аналогичные ограничения планируются и во время Кубка конфедераций.

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Напомним, во время тестового матча в Казани введут дополнительный маршрут автобуса. Маршрут введут в рамках режима "Последняя миля", который будет действовать во время тестового матча 17 мая, а также в дни проведения Кубка конфедераций.