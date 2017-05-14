В Казани трамвай сбил нарушившего ПДД человека

Сегодня утром в Ново-Савиновском районе Казани трамвай сбил 74-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло около 8.15 по улице Ямашева.

- Мужчина переходил пути в неположенном месте, в результате чего и был сбит, - сообщили в ведомстве.

Пенсионер получил множественные ушибы и закрытый перелом ребер. Медики его доставили в больницу.