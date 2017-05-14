В Татарстане водитель «Лады» погиб, заехав под «Камаз»

В Сармановском районе Татарстана накануне вечером погиб 40-летний водитель "Лады", врезавшись в "Камаз" и буквально заехав под него, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП случилось в 20:00 на въезде в поселок Джалиль, водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте аварии.

Обстоятельства ДТП уточняются.