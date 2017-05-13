В Казани женщина на Hyundai врезалась в ТЦ «Кольцо»

В Казани сегодня около 5:00 женщина на Hyundai Getz врезалась в стену торгового центра "Кольцо", об этом сообщает InKazan.ru.

Предварительно, авто поднималось с улицы Пушкина, в какой-то момент на пустой дороге женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, переехав через бетонные отбойники и врезавшись в стену здания ТЦ.

В результате ДТП женщина не пострадала, а у фасада торгового цента откололась облицовка.

По словам водителя, у неё сейчас маленький стаж вождения, поэтому она растерялась и не справилась с управлением.