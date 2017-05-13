На улице Четаева водитель Opel сбил на «зебре» двух школьников

Накануне в Казани на улице Четаева водитель Opel сбил на пешеходном переходе около школы №177 двух 9-летних школьников, об этом сообщает телеканал "Эфир".

По словам водителя, около 11:00 он ехал по улице Четаева в правом ряду, приблизившись к перекрестку, он решил объехать "Камаз", стоявший на его полосе. Пропустив встречное движение, Opel объезжала грузовик слева, когда на y дорогу выбежали мальчик и девочка - водитель не успел среагировать и задел их зеркалом автомобиля.

Дети были госпитализированы на машине скорой помощи. По предварительным данным, у пострадавших были диагностированы сотрясение мозга и перелом пальца.