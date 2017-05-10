В ГИБДД РТ предупредили о гололедице из-за похолодания до -4 градусов

В Татарстане ГИБДД предупредила о гололедице на дорогах, которая обазуется из-за сильного похолодания, об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

Сообщается, что ночью 12 мая ожидается понижение температуры воздуха до -4 градусов. Днем и вечером ожидается сильный юго-западный ветер порывами 18—23 м/с.

- В связи с перепадом температуры на дорогах возможно образование гололедицы, - отмечается в сообщении.

В связи с ухудшением ситуации на дорогах ГИБДД рекомендует водителям быть предельно внимательными, увеличить дистанцию и боковой интервал.