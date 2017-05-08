В Казани на 7 часов перекроют проспект Ямашева от Мусина до Короленко

Сегодня, 9 мая, в Казани с 16.00 до 23.00 будет ограничено движение по проспекту Ямашева на участке от Мусина до Короленко в обоих направлениях. Это связано с проведением традиционных массовых гуляний в Парке Победы. ГИБДД Казани рекомендует жителям и гостям столицы Татарстана добираться до места проведения в пешем порядке или на общественном транспорте.

Напомним, праздничные мероприятия в Парке Победы начались в 10.00. В парке организованы тематические площадки, игровые и спортивные состязания, пройдет фестиваль «Фанфары Победы», а также возложение цветов к Вечному огню и памятнику Женщинам-вдовам войны. Полную программу празднования Дня Победы можно посмотреть по ссылке.