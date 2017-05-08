Под Казанью лоб в лоб столкнулись легковушка и мусоровоз «КАМАЗ», пострадал ребенок

В Пестречинском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись легковушка и мусоровоз «КАМАЗ». ДТП произошло днем 7 мая, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной информации, 64-летний водитель «Киа Рио» врезался в мусоровоз, за рулем которого наодился 58-летний водитель. В результате ДТП водитель легковушки получил перелом ноги, ушиб грудной клетки, 67-летняя пассажирка – ушиб головы, ее 2-летняя внучка получила травму головы и грудной клетки. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в этот же день на трассе Казань-Ульяновск у внедорожника во время движение отлетело левое заднее колесо, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. В аварии пострадали две пассажирки автомобиля — 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка. Женщину госпитализировали, девочке оказали медицинскую помощь на месте.