Рустам Минниханов протестировал автомобили на водородном топливе

Президент республики Рустам Минниханов во время визита в Баварию посетил предприятие «Линде Инжиниринг», где провел тест-драйв одного из автомобилей на водородном топливе. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата президента.

Рустаму Минниханову продемонстрировали автомобили, работающие на водородном топливе (Toyota, Hyundai и другие), рассказали об экологичности и конкурентоспособности продукта. Рустам Минниханов провел тест-драйв на одном из автомобилей, а затем задал ряд уточняющих вопросов – как прогревается автомобиль на водородном топливе при низких температурах (например, зимой), КПД топлива. Кстати, в Мюнхене горожане могут взять в аренду такой автомобиль, чтобы оценить его возможности.

Справка

Linde AG - немецкая транснациональная химическая компания. Ведущий мировой поставщик технологий водородной энергетики. Является первой в мире компанией, которая осуществила сжижение воздуха и дала начало производству технических газов.