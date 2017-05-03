По принципу домино: в Казани водитель Volkswagen протаранил сразу четыре автомобиля

В минувшую среду в Казани водитель Volkswagen спровоцировал аварию с пятью автомобилями. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло на улице Тихомирнова в 09:50.

- 27-летний водитель Volkswagen ехал по улице Тихомирнова со стороны улицы Даурская в направлении улицы Миннулина. Не выбрав безопасную дистанцию, он врезался в автомобиль Hyundai. От сильного удара его отбросило на впереди остановившийся Mitsubishi Lancer. А Lancer столкнулся с еще одним Polo и KIA, - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали 35-летний водитель Mitsubishi Lancer. Он получил ушиб мягких тканей головы, а 39-летняя пассажирка этого же автомобиля получила ушиб мягких тканей лица.

Отметим, что всего за минувшие сутки произошло 169 ДТП, из них 7 происшествий с пострадавшими.