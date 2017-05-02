Глава ФАР в Казани о лидерстве РТ в «штрафном» ТОПе: у нас засилье ограничивающих знаков

По его словам, безопасность на дорогах нужно измерять, в частности, не количеством выписанных штрафов, а их отсутствием

Глава отделения Федерации автомобилистов России в РТ Рамиль Хайруллин прокомментировал лидерство Татарстана в рейтинге регионов России по количеству штрафов ГИБДД. Напомним, на одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД.

- Лидерство Татарстана в этом рейтинге связано с тем, что в республике чересчур много нарушителей и много камер, которые автоматически фиксируют нарушения. Кроме того, мобильные комплексы фиксации никак не обозначены, многие приезжие люди про них не знают — так и едут. Мог повлиять и такой фактор, как засилье ограничивающих знаков — где надо и где не надо у нас стоит знак "40", - сообщил глава отделения ФАР.

Также Рамиль Хайруллин отметил, что количество выписанных штрафов не является показателем того, что все в полном порядке с безопасностью.

- Скорее наоборот, такое количество говорит о том, что нарушителей очень много. Безопасность на дорогах нужно измерять не количеством выписанных штрафов, а их отсутствием. Значит, страдает профилактика, - отметил ProKazan.ru активист.

Напомним, в пятерку регионов России по данному рейтингу, кроме Татарстана, вошли Москва (1,21), Тверская область (1,20), Кабардино-Балкарская область (1,17), Рязанская область (1,07). Последнее место в рейтинге занял Чукотский автономный округ (0,12).