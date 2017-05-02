В Казани внедорожник на повороте столкнулся с троллейбусом и снес ему бампер

Сегодня в Казани автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с троллейбусом. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на улице Мулланура Вахитова. По предварительным данным, внедорожник не уступил дорогу троллейбусу, который ехал по своей полосе, и снес ему бампер. От удара внедорожник отбросило на проезжавшую мимо Daewoo Nexia.

В результате аварии внедорожник и троллейбус получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.