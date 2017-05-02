Инфографика: из-за кого на дорогах Татарстана происходит больше всего смертельных ДТП

Портал ProKazan.ru проанализировал данные ГИБДД республики

В апреле в Татарстане резко возросло количество смертельных ДТП, которые произошли по вине молодых водителей в возрасте от 21 до 26 лет. Такие данные портал ProKazan.ru получил, проанализировав данные, предоставленные ГИБДД республики.

Если в феврале 50 процентов аварий со смертельным исходом происходили по вине водителей в возрасте от 42 до 59, а по вине водителей в возрасте от 19 до 25 — лишь 20 процентов, а в марте аварии происходили по вине водителей разной возрастной категории, то в апреле по вине водителей в возрасте от 21 до 26 лет произошло 60 процентов смертельных аварий. При этом остальные 40 процентов — по вине водителей в возрасте от 36 до 42 лет.

Напомним, 23 апреля в Менделеевском районе Татарстана 24-летний водитель "Лады" 99-й модели в условиях дождя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Porsche Cayenne. В результате ДТП водитель "Лады" и его 23-летний пассажир погибли на месте происшествия, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель Porsche не пострадал. В ночь с 19 на 20 апреля в Альметьевске погиб 22-летний байкер на Yamaha, опрокинувшийся после наезда на бордюр, при этом парень был лишен водительских прав.

При этом если в феврале и марте большое количество ДТП было совершено из-за выездов на встречную полосу движения и столкновения с транспортом, почти 40 процентов ДТП в апреле - это наезды на пешеходов.