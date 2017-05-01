Для экзаменаторов ГИБДД вступили в силу новые требования

Министерство внутренних дел утвердило квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают у будущих водителей экзамен на право управления транспортными средствами. Соответствующее сообщение было размещено на сайте ведомства и на сайте Госавтоинспекции.

В сообщении отмечается, что кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

В соответствии с утвержденными требованиями главная задача экзаменатора — принятие решения о допуске к управлению транспортным средством «на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков».

Ведомство отмечает, что при разработке требований к экзаменаторам были учтены международный опыт и результаты «проведенного качественного отбора» среди тех сотрудников Госавтоинспекции, кто принимает сейчас экзамены.

Составители квалификационных требований рассчитывают, что эта мера позволит повысить не только профессиональный уровень инспекторов и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и «уровень доверия» к экзаменаторам и сотрудникам ведомства в целом, отмечает ProGorodSamara.ru.

Квалификационные требования к сотрудникам Госавтоинспекции, отвечающим за прием экзаменов на право управления транспортными средствами, вступило в силу накануне, говорится на сайте МВД.