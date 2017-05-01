Porsche Cayenne установил рекорд, протащив 285-тонный самолет

В аэропорте Парижа Шарль-де-Голль кроссовер Porsche Cayenne S Diesel отбуксировал на несколько десятков метров самолет Airbus A380 весом в 285 тонн. Примечательно, что вес самого автомобиля составляет две тонны, а мощность 385 лошадиных сил. Таким образом, эта модель попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает ProUfu.ru.

Такой же трюк выполнила бензиновая модификация Cayenne Turbo S, оснащенная двигателем, мощность которого равна 570 лошадиным силам.

Помимо веса, отмечается разница в длине самолета и машины. Так, Porsche Cayenne достигает в длину 4,8 метра, а Airbus A380 73 метра.