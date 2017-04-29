Инцидент случился в 100 метрах от подземного пешеходного перехода

В Казани на улице Декабристов водитель Porsche Cayenne насмерть сбил женщину, сообщения об этом появились в соцсетях, также подробности сообщает телеканал "Эфир".

По предварительным данным, примерно в 20:00 женщина с трамвайных путей выбежала на дорогу и попала под иномарку, поехавшую с перекрестка на зеленый сигнал светофора.

От полученных при наезде травм женщина скончалась до приезда врачей. Отмечается, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, а пешеходный подземный переход находится в 100 метрах от места ДТП.

- Человек ехал, не превышал скорости, и вдруг на капоте женщина... Тут даже времени не было уйти от столкновения, - рассказал парень, который находился на пассажирском сиденье.

Сейчас расследованием занимается ГИБДД.