В Казани два автомобиля столкнулись лоб в лоб: есть пострадавшая

ДТП произошло на улице Южно-Промышленная в столице РТ. По словам очевидцев, "Лада Гранта" на полном ходу лоб в лоб столкнулась с "Ладой Калиной". Экстренная помощь медиков понадобилась женщине, ехавшей на переднем пассажирском сидении, сообщает телеканал "Эфир-24".

Водитель "Калины" буквально за несколько секунд до столкновения успел заметить несущуюся на большой скорости "Гранту", поэтому успел свернуть влево. Машина получила сильный удар в левое колесо, после чего ее откинуло на небольшую возвышенность. К счастью, опрокидывания не произошло.

Виновником аварии, скорее всего, признают водителя "Лады Гранты». По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, не снимая ноги с педали газа. От прохождения теста на алкогольон отказался.

Чтобы оправдать себя, водитель "Гранты" придумал историю, что за рулем якобы сидел другой человек. Впрочем, такие байки для инспекторов ГИБДД не в новинку.

Пассажирка «Калины» получила сотрясение мозга и закрытую травму живота.