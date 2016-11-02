В Казани на Кировской дамбе из-за ДТП перекрыто движение трамваев

В Казани на Кировской дамбе столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин оказалась на трамвайных путях, передает «Бизнес Online».

Сообщается, что из-за ДТП полностью перекрыто движение трамваев.

Информации о пострадавших нет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения по Кировской дамбе не превышает 7 км. в час.