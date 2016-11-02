Skoda выпустит модель Karoq вместо нового Yeti

Компания Skoda официально подтвердила переименование кроссовера Yeti — новое поколение модели будет называться Karoq, сообщает ProUfu.ru.

Чешский автопроизводитель все свои кроссоверы будет называть именами, начинающимися на «K» и заканчивающимися на «Q». Новинка получила имя, образованное от двух слов из языка эскимосского племени Алутиик — Kaa'roq («автомобиль») и Ruq («стрела»).

Премьера Skoda Karoq состоится 18 мая в шведском Стокгольме. Новый автомобиль по дизайну будет напоминать уже серийный кроссовер Skoda Kodiaq. Кроссовер построят на платформе MQB концерна Volkswagen Group, а в качестве силовых агрегатов будут использоваться бензиновые и дизельные моторы, а также гибридный двигатель.

Выпуск автомобиля наладят в Чехии, а продажи нового кроссовера на российском рынке должны начаться во второй половине 2017 года.