СМИ: водителям, не нарушающим ПДД, предлагают делать скидку на ОСАГО

Министерство финансов РФ предлагает не нарушающим ПДД водителям делать скидку на приобретение полиса ОСАГО. Об этом сообщила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева, передает ТАСС.

Так, в ведомстве сейчас обсуждают изменения тарификации в ОСАГО, при котором основные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, будут привязаны не к автомобилю, как сейчас, а к водителю.

- Пока мы обсуждаем возможность изменения подхода к коэффициентам страховых тарифов, которые в большей степени будут зависеть от навыков водителей, - сказала Балакирева.

Таким образом, Минфин предлагает давать скидку водителям, не имеющим штрафов за нарушения ПДД, в дополнение к имеющемуся коэффициенту "бонус-малус" (скидка на ОСАГО безаварийным водителям и надбавка виновникам ДТП).

- При этом нужно предоставить страховщикам возможность самостоятельно определять некоторые тарифные коэффициенты в ОСАГО, которые сейчас регулируются Центробанком, - подчеркнула Балакирева.

Ожидается, что все изменения в ОСАГО будут представлены в нескольких законопроектах и внесены в правительство до конца текущего года.