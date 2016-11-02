ДТП в Залесном: водитель Mitsubishi отвлекся на мобильный телефон и врезался в фуру

Сегодня утром в Залесном произошла серьезная авария — водитель Mitsubishi отвлекся на мобильный телефон и врезался в фуру, передает телеканал «Эфир 24».

Сообщается, что грузовик двигался в сторону Казани по улице Залесная и затормозил, приближаясь к светофору. Однако в этот момент он почувствовал сильный удар в заднюю часть машины.

По словам дальнобойщика, когда он вышел из кабины, то увидел разбитую иномарку.

- Удар пришелся на правую сторону машины, - говорится в сообщении.

Сам водитель Mitsubishi произошедшее объяснил невнимательностью.

- Я разогнался, но перед светофором раздался звонок, на который я и отвлекся.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель иномарки отделался лишь испугом.