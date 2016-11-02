Накануне вечером в Ново-Савиновском районе Казани на трамвайных путях перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Водитель автомобиля BMW двигался по улице Декабристов. Напротив Северного вокзала мужчина не справился с управлением, пробил дорожное ограждение, вылетел на трамвайные пути и перевернулся прямо на рельсах. К счастью, сам водитель не пострадал.

Позже водитель перевернувшейся машины рассказал, что за секунду до того, как потерял управление над машиной, почувствовал удар сзади.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.