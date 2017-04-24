В Казани при столкновении двух иномарок пострадал 10-месячный ребенок

Накануне в Казани при столкновении двух иномарок пострадал 10-месячный мальчик, передает «Эфир 24».

ДТП произошло на перекрестке улиц Мусина и Чистопольской.

По словам водителя Nissan, он двигался по главной дороге и водитель Ford должен был уступить ему дорогу. Однако он не заметил машину из-за запотевших окон.

В результате аварии пострадали три человека, которые находились в автомобиле Nissan — 10-месячный мальчик и 26-летняя девушка, их госпитализировали. В аварии также пострадал 26-летний водитель, но он от госпитализации отказался.