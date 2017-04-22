В Казани парень подбежал к водителю автобуса и заявил, что к нему сели два террориста

В Казани в минувшую субботу водитель эвакуировал красный автобус из-за того, что к нему подбежал парень и заявил, что в общественный транспорт сели двое террористов. Об этом сегодня рассказал источник ProKazan.ru.

Предварительно, дело обстояло следующим образом - около 19:30 водитель автобуса маршрута №49 ехал вместе с пассажирами к остановке "Московский рынок", в какой-то момент к водительской двери подбежал неизвестный, заявивший, что в автобус сели два террориста.

- Водитель принял решение остановить автобус и высадить всех пассажиров. Тщательно проверив салон автобуса, он не нашел никаких подозрительных предметов и, предположив, что это была шутка, через 10 минут продолжил движение по маршруту, - рассказали ProKazan.ru.

Напомним, ранее личный состав УМВД России по Казани был переведен на усиленный вариант службы. Особое внимание уделяется общественным объектам, таким как метро.