В Казани пассажиры общественного транспорта толкали троллейбус, чтобы обойти затор

Вчера вечером на перекрестке улиц Большая Крыловка и Вахитова столкнулись трамвай и автобус. В результате аварии никто не пострадал, однако общественный транспорт перегородил дорогу, чем вызвал затор. Чтобы дать возможность троллебусам проехать, пассажиры выходили из общественного транспорта, и вызвались толкать электротраспорт до линий электропередач.

По предварительной версии, в столкновении виноват водитель автобуса, который поворачивал налево на красный свет со второй полосы движения.