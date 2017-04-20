СМИ: стали известны самые популярные автомобили российских депутатов и чиновников

Автомобильные эксперты, проанализировав декларации за прошлый год государственных служащих России, назвали самые популярные модели автомобилей. В итоге оказалось, что российские госслужащие больше всего предпочитают модели премиального немецкого бренда Mercedes-Benz. Об этом сообщает ProUfu.ru.

Mercedes-Benz

Так, в 728 декларациях встречаются 182 автомобиля немецкой марки. Чаще всего предпочтение отдается большим кроссоверам GL-класса. Mercedes-Benz GL (GLS) встречается в декларациях 23 раза: такие машины есть у пяти сенаторов и у начальника управления администрации президента Олега Говоруна. Также популярен S-класс, ему отдали предпочтение 23 чиновника.

Toyota

Внедорожники Toyota фигурируют в декларациях 133 раза. В 59 случаях это Land Cruiser. К примеру, на таком ездит министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а также ряд депутатов Госдумы. Lexus упоминается 67 раз. Самая популярная модель - кроссовер RX, которой отдают предпочтение супруги депутатов и сенаторов. Внедорожник LX, люксовая версия Toyota Land Cruiser, также часто встречается в гаражах госслужащих.

BMW

В собственности у высших чиновников 59 автомобилей BMW. Самые популярные модели - кроссоверы, а не седан 7-й серии, на которых ездят только парламентарии. В правительстве и администрации президента таких нет ни у кого.

Volkswagen

На Volkswagen ездят 47 чиновников. Самая популярная модель - кроссовер Touareg, он встречается в 13 декларациях, в том числе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Land Rover и Audi

В автопарке чиновников и парламентариев есть 46 машин Land Rover, подавляющее большинство из которых (33 шт.) - Range Rover.

В семейном автопарке чиновников насчитывается 41 Audi, из которых самая популярная - Q5.

Также в автопарке госслужащих есть и модели от отечественных автопроизводителей. В декларациях указаны 46 ВАЗ/Lada и 36 ГАЗ - в основном раритетные ГАЗ-21 "Волга". Эта культовая модель советской эпохи есть у шести депутатов.