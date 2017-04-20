Командир полка ДПС Казани Михаил Савин: «За отсутствие знака «Шипы» пока не штрафуем»

Портал ProKazan.ru задал несколько вопросов, которые волнуют многих водителей города

Подполковник полиции Михаил Савин, несколько дней назад ставший командиром полка ДПС Казани, дал свое первое интервью в новой должности. Корреспондент портала ProKazan.ru задал ему несколько вопросов, которые волнуют многих водителей города.

- С 1 апреля вступили поправки в правила по знакам "Шипы" и "Начинающий водитель". Как ведется работа в этом направлении с казанскими водителями? Их уже штрафуют или пока предупреждают? За отсутствие знака "Ш" уже штрафуют или пока только предупреждают? И когда начнут штрафовать?

- По опознавательным знакам "Шипы" пока проводится профилактическая работа. Я предполагаю, что штрафовать водителей за отсутствие этого знака начнем с сезона "осень-зима" этого года. Летом этот знак необходимо убрать, чтобы не вызывать дополнительных вопросов. Также за отсутствие знака "Начинающий водитель" санкции пока не применяем.

- Начинается мотосезон. Как полк ДПС технически оборудован, есть ли мотобатальон?

- В начале апреля проведена проверка навыков инспекторского состава с категорией "А". Мотоинспекторы ДПС Казани готовы к открытию сезона.

- Мотоциклистам хотят официально разрешить ездить между полос. Как вы на это смотрите?

- Я считаю, что мотоциклам более безопасно передвигаться по полосам, а не между рядами автомобилей. Если законодатель установит для этой категории участников дорожного движения какие-то новые требования, то их мы безусловно будем исполнять. Но всем мотобайкерам напоминаю про термин ПДД "Опасное вождение" и то, что за такое нарушение пока предусмотрен штраф 1500 рублей.

- С 2013 года в Казани постепенно начали отменять левые повороты. Насколько эффективным стало это нововведение?

- Запрет левого поворота и разворота на основных магистралях города показал свою эффективность - появилась реальная возможность для движения, выполнение требований данных знаков устраняет заторы в левом ряду дороги.

- На каких улицах планируется отменить левый поворот в ближайшее время?

- Сейчас проводится исследование и моделирование движения транспортных потоков на трех конфликтных пересечениях - Фермское шоссе - Оренбургский проезд, Волгоградская - Тунакова, Горьковское шоссе поворот на автоцентр Акос.