Под Казанью женщина на «УАЗ Патриот» сгорела в тройном ДТП

В Лаишевском районе Татарстана накануне вечером 42-летняя водитель "УАЗ Патриот" из Чистополя сгорела после ДТП с грузовиком MAN и Volkswagen Caravelle, об этом сообщил источник ProKazan.ru, видеозапись ДТП появилась в соцсетях.

По предварительным данным, в 19 часов на 47 км дороги Казань - Оренбург женщина на внедорожнике выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с фурой, перевозившей продукты для сети супермаркетов, которая, в свою очередь, столкнулась с ехавшей вслед за ней Volkswagen.

- В результате ДТП внедорожник и фура загорелись, в 19:35 огонь был потушен. В результате пожара сгорела кабина и часть фургона грузовика МАН, "УАЗ Патриот" выгорел полностью, в огне погибла водитель, - рассказали ProKazan.ru.

Идет расследование происшествия.