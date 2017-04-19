В Казани ГИБДД посоветовала не выезжать за пределы города

В ГИБДД Казани сегодня посоветовали водителям не выезжать за пределы города, об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

В дорожной инспекции посоветовали ехать с безопасной скоростью, соблюдать интервал и избегать опасных маневров.

- Пешеходы, при переходе проезжей части, обязаны убедиться в безопасности своего маневра, переходить дорогу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, сегодня в Казани прошел сильный ледяной дождь, сейчас в горде идет довольно сильный снегопад. Также из-за погоды нарушилось движение трамваев и троллейбусов. Причина - обледенение контактной сети общественного транспорта.