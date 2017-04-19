ДТП на Горьковском шоссе: машины застряли на обочине, пытаясь объехать пробку

Средняя скорость движения на этом участке составляет около 5 км/ч

В Казани сегодня утром произошло ДТП на Горьковском шоссе неподалеку от Юдино, на 8:20 размер пробки составляет несколько километров, а средняя скорость движения - около 5 км/ч. Об этом сообщил народный корреспондент портала.

- Многие из автомобилей - на летней резине. Некоторые водители попытались объехать пробку по грунтовке и теперь застряли на подъеме. Подняться не могут. На самой дороге - движение в пять полос, - рассказал очевидец.

Отметим, синоптики предупреждали о гололеде на дорогах. Также с предупреждением выступила и ГИБДД.