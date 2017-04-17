На улице Минская у директора компании из Mercedes украли 1,4 млн рублей, разбив в нем окно

В Казани на улице Минская накануне вечером из припаркованного около дома №46а Mercedes GL 400, принадлежащего директору одной из компаний города, похитили 1,4 млн рублей, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, происшествие случилось в 19:30, сразу после поступления сообщения был объявлен план "Перехват".

- Около 21 часа на улице Залесная сотрудники полиции остановили KIA Rio, в которой оказались подозреваемые в совершении преступления - неофициально работающий в такси 43-летний мужчина и его 46-летний знакомый, у них были найдены 900 тысяч рублей, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере", выясняются все обстоятельства.