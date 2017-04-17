Видео с бабушками на квадроцикле из татарстанской деревни стало хитом соцсетей

Появившееся в соцсетях несколько дней назад видео с бабушками из татарстанской деревни стало хитом соцсетей, видеоролик набрал свыше 50 тысяч просмотров. Ролик был снят в деревне Шугурово Лениногорского района.

- Две местные бабушки лихо гоняли по дороге на квадроцикле, а соседи снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, - говорится в описании к ролику.