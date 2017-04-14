На границе Башкирии и Татарстана в реку опрокинулся грузовик

Сегодня утром на границе Татарстана и Башкирии грузовик опрокинулся на бок и почти ушел под воду, об этом сообщает ProUfu.ru.

По предварительным данным, ДТП случилось на трассе около деревни Убы в Бавлинском районе Татарстана в сторону поселка Абзалямово, который находится на железнодорожной ветке Уруссу – Октябрьский.

По словам очевидца, на этом участке дороги достаточно узкий мост, это могло послужить причиной трагедии.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.