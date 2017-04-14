Перекрытый участок улицы Декабристов в районе Гагарина должны открыть в ближайшее время

Участок улицы Декабристов вблизи дома №191, который перекрыт почти 2,5 года, должны открыть в ближайшее время. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил представитель «Метроэлектротранса».
Напомним, речь идет об участке дороги в направлении движения транспорта от улицы Гагарина в сторону Восстания - строительство вентиляционной шахты ведется с осени 2014 года.
В ноябре прошлого года в комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что участок откроется 15 апреля 2017 (это прошедшая суббота, - прим.авт), однако работы затянулись.
- Дорога и тротуар будут восстановлены в ближайшее время. Совсем скоро объект будет сдан, - сообщил ProKazan.ru представитель «Метроэлектротранса».
По его словам, работы могут затянуться из-за дождя, так как необходимо будет уложить асфальт.
Поговорить с кем-либо из рабочих, находящихся на объете, не удалось. Участок охраняет собака, которая не подпускает посторонних.
Остается надеяться, что долгожданное открытие проезжей части произойдет в ближайшие пару недель. Пока за забором можно наблюдать строительный мусор и технику.