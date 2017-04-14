Житель Татарстана пострадал в смертельном ДТП с двумя микроавтобусами в Кировской области

Один из пассажиров микроавтобуса погиб, оба водителя и еще десять пассажиров получили травмы различной степени тяжести

Сегодня в Кировской области произошло смертельное столкновение двух микроавтобусов, в котором пострадали тринадцать человек, в том числе житель Татарстана. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно, в 3:15 на 16-м километре автодороги Киров – Советск 43-летний водитель пассажирского такси Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Советска, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Ford Transit, за рулем которого был 49-летний водитель.

По данным МВД, в результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб, оба водителя и еще десять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Идет расследование.

По данным МЧС, пострадали четырнадцать человек, для уточнения данных о пострадавших организовано взаимодействие с Центром травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Список пострадавших от МЧС