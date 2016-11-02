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В Казани из-за весеннего дождя зафиксированы пробки в 8 баллов

В Казани из-за весеннего дождя зафиксированы пробки в 8 баллов
16+
Фото: портал ProKazan.ru

На дорогах Казани  из-за сильного дождя были зафиксированы пробки в 8 по баллов, такие данные Яндекс предоставил на 18:00.

Средняя скорость движения на улице Ершова составляет 5 км/ч, также есть затруднение движения на ряде дорог в центре города. На улице Лево-Булачная скорость движения потока также снижена из-за дорожных работ.

Н. Вильданов, 14.04.2017, 18:00
Тэги: Дороги
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Комментарии

ххр14 апреля 2017, 18:43
Ну вот и первые подснежники появились на дорогах
0
4
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Правдоед14 апреля 2017, 18:52
Вчера и без дождя в это время так же было : на Булаке, на Универсиады, на Парина, на Дубравной. Ехал от Центрального стадиона до Деревни Универсиады целый ЧАС.
0
4
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Горожанин14 апреля 2017, 19:20
А гаишники где были ,почему движение не регулировали ?
В коморке грелись небось
0
3
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Горожанин14 апреля 2017, 19:29
Гаишники нужны сопровождать випов.
Для чего их создавали.
0
6
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Горожаеин14 апреля 2017, 20:04
Чайники! Когда загорается зеленый цвет светофора, убедившись, что какой нибудь ваш коллега не пересекает перед вами на красный, необходимо трогаться. Мало того спите и ворон по сторонам считаете а не на светофор смотрите.,так еще едите по левой крайней полосе со скоростью 30 км/час. Ваш транспорт -общественный! >-(:-D
7
6
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Диана Дианина14 апреля 2017, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Чайники! Когда загорается зеленый цвет светофора, убедившись, что какой нибудь ваш коллега не пересекает перед вами на красный, необходимо трогаться. Мало того спите и ворон по сторонам считаете а не на светофор смотрите.,так еще едите по левой крайней полосе со скоростью 30 км/час. Ваш транспорт -общественный! >-(:-D
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Слушай, опытный ты наш...ты умника бесплатно тут врубаешь или приплачивает кто?
3
5
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 20:48
Пробки не создаются на пустом месте! Всегда есть причина, кто-то столкнулся или просто тормозит! Предлагаю инспекторам внимательно изучать записи в момент создания пробки, выявлять виновников и лишать из прав! Если мы лишим прав всех, кто создает пробки - пробок не будет!
2
2
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Горожанин14 апреля 2017, 20:55
А может пробки спровоцировали дождь?
0
1
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Горожанин14 апреля 2017, 21:01
В ответ на комментарий пользователя Диана Дианина
Слушай, опытный ты наш...ты умника бесплатно тут врубаешь или приплачивает кто?
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Что не так? Правда глаза колет? Недавно на дороге? Тогда будьте милы, ваша вторая полоса справа. Хотите по общественной едьте. На автомобиль денег же нашли, на штрафы тем более наскребёте. :-D:-D
2
3
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Горожанин14 апреля 2017, 21:02
В ответ на комментарий пользователя
Пробки не создаются на пустом месте! Всегда есть причина, кто-то столкнулся или просто тормозит! Предлагаю инспекторам внимательно изучать записи в момент создания пробки, выявлять виновников и лишать из прав! Если мы лишим прав всех, кто создает пробки - пробок не будет!
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Пральна!
1
0
Согласны с автором?
ага14 апреля 2017, 21:11
В ответ на комментарий пользователя Диана Дианина
Слушай, опытный ты наш...ты умника бесплатно тут врубаешь или приплачивает кто?
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Тузик , ''тыкай'' себе в нос.
1
2
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Горожанкин14 апреля 2017, 21:30
Планка, а не ты ли это на обочине колготки меняешь? Полюбэ та категория водятлов, которые даже не понимают - почему это все повстречке и сигналы и,
0
0
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 22:09
Да вы тут все дятлы! Хорошь прикидываться!
1
1
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 22:16
В ответ на комментарий пользователя
Да вы тут все дятлы! Хорошь прикидываться!
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Согласен! А пробки из-за того, что вместо того чтоб следить за дорогой пишут комменты сюда!
1
1
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Горожанин14 апреля 2017, 23:27
Купи столоио сиди дома
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