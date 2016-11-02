В Казани из-за весеннего дождя зафиксированы пробки в 8 баллов

На дорогах Казани из-за сильного дождя были зафиксированы пробки в 8 по баллов, такие данные Яндекс предоставил на 18:00.

Средняя скорость движения на улице Ершова составляет 5 км/ч, также есть затруднение движения на ряде дорог в центре города. На улице Лево-Булачная скорость движения потока также снижена из-за дорожных работ.