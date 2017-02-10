Появилось видео огненного ДТП под Казанью, где погибли два дальнобойщика

В Интернете появилось видео огненного ДТП Зеленодольском районе РТ, где на трассе М7 возле села Большое Ходяшево в минувшую пятницу погибли два дальнобойщика.

Напомним, ДТП случилось в 19.44, 30-летний водитель DAF, перевозивший коробки с соком, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом MAN, перевозившим пиво. Также задел DAF задел "Ладу" 15-й модели, которая двигалась за ним.

В результате ДТП грузовики загорелись, оба водителя погибли. 26-летнего водителя "Лады" с переломом руки госпитализировали.