СМИ: производство нового Mazda СХ-5 начнется в России в середине 2017 года

Производство нового Mazda СХ-5 начнется в России в середине 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает «Автостат».

- План производства «Мазда Соллерс» на 2017 года находится на уровне прошлого года, предприятие работает в две смены, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке выпустил 24110 автомобилей. Более 75% в объеме производства пришлось на кроссовер Mazda СХ-5 и 25% на седан Mazda6.

- По итогам 2016 года кроссовер Mazda CX-5 остается бестселлером марки. В России было продано 15790 автомобилей, - отмечают производители.

Напомним, по итогам 2016 года Mazda6 вошла в тройку лидеров самых продаваемых машин в России, заняв третье место.