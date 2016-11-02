В РТ будут судить водителя Land Cruiser Prado, который пьяным устроил ДТП с 5 погибшими

В РТ будут судить 35-летнего жителя Екатеринбурга, который за рулем Land Cruiser Prado в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с 5 погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, ДТП произошло 25 ноября около 20:00 в Зеленодольском районе у села Сафоново. Водитель иномарки грубо нарушил ПДД и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-211440, за рулем которого находился 38-летний водитель.

В результате аварии водитель и четыре пассажира отечественного авто скончались на месте. Водитель и пассажирка иномарки получили травмы различной степени тяжести.

- Свою вину Ахметов полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в прокуратуре.